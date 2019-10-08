Чиновник из ЕС обьявил передачу границы Украине ключевым пунктом минских соглашений

08.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок заявил, что возвращение Украине контроля над украинско-российской границей в Донбассе является “решающим пунктом” минских соглашений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Брок сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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“Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение (сепаратистам), как они делают это до сих пор”, – сказал Брок.

По его мнению, процесс выполнения условий Минска не продвигается, потому что стороны настаивают на выполнении обязательств оппонентами.

“Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще”, – сказал Брок.

При этом он подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на территории неподконтрольных центральному правительству районов Донбасса могут состояться только в случае выведения всех войск и возврата Украине неподконтрольного ей сейчас участка украинско-российской границы.