Чиновник Лукашенко засветился в антироссийской компании

01.09.2019, Варшава, Елена Острякова

Секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась принимал участие во встрече со своими коллегами из США, Польши и Украины, которая состоялась в субботу в Польше. Об этом сообщил секретарь украинского Совбеза Александр Данилюк.

По его словам, темой встречи была «безопасность в регионе». Пресс-служба украинского Совбеза уточняет, что на встрече обсуждались последствия прекращения действия Договора про ликвидацию ракет средней и малой дальности.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, принимавший участие во встрече, написал в «Твиттере», что участники переговоров «разделяют общие проблемы по поводу стабильности в регионе и стремятся к укреплению суверенитета и безопасности наших стран».

Оппозиционный белорусский обозреватель Антон Шрайбман, который ранее скептически оценивал итоги визита Болтона в Минск и его переговоры с президентом Александром Лукашенко, теперь пересмотрел свое мнение.

«Стыдно признаваться в этом так быстро, но оказалось, что визит был не так прост, как я думал. Давайте с пятой попытки догадаемся, безопасность от кого могут сохранить США, Украина, Польша и Беларусь. Может, от Литвы?» – написал Шрайбман в «Телеграме».