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Чиновник Порошенко распугал иностранных туристов на украинском побережье
После заявлений фейкового украинского «постпреда» президента Украины в АР Крым» Бориса Бабина о необходимости создания в Геническе Херсонской области украинской военно-морской базы на Азовском море, в курортном Геническе Херсонской области начался отток туристов.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал местный общественик Геннадий Сивак.
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По его словам, отказываются от отдыха в Геническе и иностранные туристы.
«Курортники поотказывались приезжать из-за таких новостей. Около 200 человек белорусов и россиян из-за этой новости отказались приезжать. Хотя места были забронированы. Они сами срывают курортные сезон такими новостями», – сказал Сивак.
Метки: Борис Бабин, Геническ, Геннадий Сивак, Туризм
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