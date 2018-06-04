04.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Политика, Скандал, Туризм, Украина

Чиновник Порошенко распугал иностранных туристов на украинском побережье


После заявлений фейкового украинского «постпреда» президента Украины в АР Крым» Бориса Бабина о необходимости создания в Геническе Херсонской области украинской военно-морской базы на Азовском море, в курортном Геническе Херсонской области начался отток туристов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал местный общественик Геннадий Сивак.

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По его словам, отказываются от отдыха в Геническе и иностранные туристы.

«Курортники поотказывались приезжать из-за таких новостей. Около 200 человек белорусов и россиян из-за этой новости отказались приезжать. Хотя места были забронированы. Они сами срывают курортные сезон такими новостями», – сказал Сивак.

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