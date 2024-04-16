Чиновник, потерявший секретные файлы по Афганистану, продекларировал план «победы НАТО над Россией»

Елена Острякова.  
16.04.2024 16:25
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


НАТО держит Черноморский регион «в сердце своей стратегии».

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил советник генсека НАТО Ангус Лэпсли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО держит Черноморский регион «в сердце своей стратегии». Об этом на Второй черноморской конференции...

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«НАТО очень сильно изменилась. НАТО вернулась к фокусированию на коллективной безопасности для того, чтобы мы могли сдерживать любую угрозу, которая идет от России или других террористических групп. Мы можем не только сдерживать их, но победить их. Это уже не та НАТО, которую мы видели 3 года назад. У нас уже есть боевая группа в Болгарии под руководством Италии – бригада, которая может развернуться за короткий период.
Наши силы есть в Румынии. И важно – у нас есть стратегические планы, которые включают в себя план для юго-восточной Европы», – убеждал аудиторию Лэпсли.

Лэпсли стал широко известен в 2021 году, когда забыл секретные документы по Афганистану на автобусной остановке в Британии, после чего его допуск к системе безопасности был приостановлен.

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