Чиновник правительства Украины хочет теракт против Путина
Заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука выразил надежду на совершение террористического акта в отношении президента России Владимира Путина.
Об этом украинский чиновник сказал в эфире канала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В ходе передачи украинская телеведущая рассказала, что с Крымским мостом всё не так хорошо.
«Там уже есть какие-то смещения, и инженеры пишут, что когда будут замерзания, ситуация ухудшится», – сказала она, поинтересовавшись у гостя его мнением по этому поводу.
«Прошло ещё мало времени. Мы будем отслеживать этот процесс в динамике, – пообещал Тука. – Мы такие данные получили в первый раз, и теперь будем получать их регулярно. Надо наблюдать за тем, как это сооружение будет вести себя. То, что существует определённая угроза во время зимнего периода или даже весеннего, нам и россиянам это известно. Вообще даже на мощных речках процесс весеннего ледохода достаточно опасен для всех надводных сооружений, и не зря на территории РФ, в Сибири очень часто используют взрывание ледового покрова именно для того, чтобы во время ледохода эта ледовая лавина не уничтожала мосты», – ответил Тука.
«Кстати, моя бурная фантазия нарисовала картину, как было бы прикольно, если бы Путин ехал на Камазе по мосту, а там бы взрывали лёд», – добавила ведущая.
«Уж лучше бы взорвали Путина», – сказал Тука.
Метки: Владимир Путин, Георгий Тука, Крымский мост
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.