Чиновник правительства Украины хочет теракт против Путина

09.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука выразил надежду на совершение террористического акта в отношении президента России Владимира Путина.

Об этом украинский чиновник сказал в эфире канала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе передачи украинская телеведущая рассказала, что с Крымским мостом всё не так хорошо.

«Там уже есть какие-то смещения, и инженеры пишут, что когда будут замерзания, ситуация ухудшится», – сказала она, поинтересовавшись у гостя его мнением по этому поводу.

«Прошло ещё мало времени. Мы будем отслеживать этот процесс в динамике, – пообещал Тука. – Мы такие данные получили в первый раз, и теперь будем получать их регулярно. Надо наблюдать за тем, как это сооружение будет вести себя. То, что существует определённая угроза во время зимнего периода или даже весеннего, нам и россиянам это известно. Вообще даже на мощных речках процесс весеннего ледохода достаточно опасен для всех надводных сооружений, и не зря на территории РФ, в Сибири очень часто используют взрывание ледового покрова именно для того, чтобы во время ледохода эта ледовая лавина не уничтожала мосты», – ответил Тука.

«Кстати, моя бурная фантазия нарисовала картину, как было бы прикольно, если бы Путин ехал на Камазе по мосту, а там бы взрывали лёд», – добавила ведущая.

«Уж лучше бы взорвали Путина», – сказал Тука.