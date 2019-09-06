Чиновник-взяточник из обоймы Порошенко проиграл апелляцию и останется за решеткой

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Черниговский апелляционный суд оставил ранее арестованного с поличным за взятку в полмиллиона долларов экс-заместителя министра по вопросам “временно оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила жена Грымчака Юлия на своей странице в Facebook.

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“Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!” – написала жена Грымчака.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”.

Юрию Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.