Чиновник-взяточник из обоймы Порошенко проиграл апелляцию и останется за решеткой
Черниговский апелляционный суд оставил ранее арестованного с поличным за взятку в полмиллиона долларов экс-заместителя министра по вопросам “временно оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщила жена Грымчака Юлия на своей странице в Facebook.
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“Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!” – написала жена Грымчака.
Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”.
Юрию Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.
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