Чиновник Зеленского отказывается отделять вопросы Донбасса и Крыма

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вопрос возвращения Украине Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей нельзя разделять, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил представитель президента Украины в несуществуюшей “Автономной Республике Крым” Антон Кориневич.

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“Мы не должны и не можем, и у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс – это две стороны одной проблемы, которая принесена извне. Если мы будем конструироваться только на чем-то одном, а о другом забывать, то, собственно говоря, вряд ли сможем достичь какого-то результата”, – отметил Кориневич.

По его словам, когда речь идет о реинтеграции и “деоккупации”, то речь идет и о Крыме и о Донбассе.

“Мы когда говорим о реинтеграции и деоккупации, мы говорим об обеих составляющих территории Украины, которые сейчас, к сожалению, являются временно оккупированными. И поэтому, когда мы говорим о Крыме и Донбасс, мы надеемся, что государство сможет наработать необходимые механизмы по реинтеграции и деоккупации этих двух наших территорий”, – отметил представитель украинского президента.

Напомним, позиция официальной Москвы состоит в том, что вопрос реинтеграции части Донбасса никак не увязывается с вопросом о Крыме, который РФ не собирается обсуждать с Киевом и считает со своей стороны закрытым.