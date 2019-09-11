Чиновник Зеленского пришел на суд против России в одной туфле

11.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Замминистра юстиции Украины Иван Лещина сломал пальцы на ноге накануне инициированного Киевом заседания Европейского суда по правам человека, где рассматриваются украинские претензии к России по Крыму. В итоге чиновнику пришлось явиться на процесс в тапке на одной из ног.

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Лещина, очевидно, смущался своего несколько нелепого вида, а потому заранее анонсировал свое появление в не совсем парадном наряде, опубликовав соответствующую запись в блоге.

«А знаете, в чем выгода, если ломаешь пальцы на ноге накануне заседания Большой Палаты в международке по Крыму? А в том, что нужно брать только один парадный туфель, а он занимает ровно в два раза меньше места в чемодане, чем два… Агент Украины в одном тапочке и английский советник (надеюсь в двух туфлях) будут отстаивать позицию государства о приемлемости жалобы Украины против России (Крым)», – написал Лещина.

После этого коллеги Лещины из украинской делегации и сочувствующие «патриоты» запустили флешмоб в его поддержку, публикуя свои фотографии, где одна из ног была без обуви.