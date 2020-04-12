Чиновник Зеленского призвал крымских татар малевать комиксы назло России

12.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Назначенный уже при Владимире Зеленском новый куратор идеологии дерусификации – глава т.н. Института национальной памяти Украины Антон Дробович – выступил с обвинениями в адрес России по поводу, якобы имеющих место в Крыму гонений на крымско-татарскую идентичность.

Об этом чиновник заявил в эфире канала «Общественное Крым», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы чуть не потеряли навсегда крымских татар, крымскую культуру, и сейчас Россия делает то же самое. Снова крымские татары стоят на граие исчезновения в цивилизационном плане, в культурном плане, потому что то, что делает Россия – она снова затирает, пытается перемодифицировать эту память и так далее.

И тут начинаются вопросы, которые вызывают у многих разочарование в современных системах безопасности, ООН, международных организациях, потому что вот за три шага до цивилизационной катастрофы, когда народ и территория снова разрывается, стирается память, это очень опасно», – заявил Дробович, не уточнив, как же тогда следует именовать процесс в отношении русского населения, который курирует его Институт нацпамяти.

«Как восстанавливать культурную субъектность крымскотатарского народа? Потому что это не только песни, танцы и чебуреки. – отметила ведущая Лариса Волошина. – Мы говорим об элитарном искусстве, о дворцовой архитектуре».

«Когда мы постоянно говорим, что нужно возвращать Крым, восстанавливать, но не станет ли так, что то, что мы получим к возвращению полуострова, там уже будет нечего восстанавливать, и все справки, которые у нас будут, они будут исключительно на тех описаниях, которые создадут современные российские псевдоучёные, ну, гробокопатели эти?» – добавила пропагандистка.

«Отвечая на первую часть вопроса – что делать, чтобы о такой культуре говорить, чтобы сберечь эту культуру, и что нужно, чтобы она жила дальше. Это самый принципиальный вопрос. В том числе, чтобы крымские татары, которые живут на Украине или даже под оккупацией в Крыму, не забывали, кто они, и какая глубина их корней: создание современного кинематографа, литературы, популяризация даже через банальные вещи – комиксы, книги, ролики, шоу-бизнес, который может финансировать какой-то культурный продукт, песенный и так далее, в котором прослеживается эта связь. Другого выхода нет.

Государство на своём уровне должно проводить протекцию, понимая глубину культурной катастрофы, которая может произойти, поэтому оно должно в это инвестировать. И украинское государство, несмотря на то, что у нас война, несмотря на то, что достаточно высокие военные запросы, нам нужно инвестировать в обороноспособность, потому что, если мы эту войну проиграем, то никто серьёзно всем этим заниматься не будет», – рассказал Дробович.

«Потому что, опять-таки, мы видим все эти международные организации и так далее, они оказываются абсолютно беспомощными перед Россией. Она делает в Крыму что хочет. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни все другие организации не могут существенно повлиять или не могут так повлиять, как было бы нужно для сохранения этой цивилизации. Поэтому мы должны заботиться о нашей безопасности, потому что мы – последний бастион, форпост», – закончил свое словоблудие украинский чиновник.