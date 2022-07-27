Чиновника из мэрии Киева поймали на взятке. Кличко назвал его «крысой»

27.07.2022  09:00 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Коррупция, Криминал, Местная власть, Общество, Украина
Новости Украины

На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета. Об этом сообщил мэр Киева Виталий...

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«ГБР совместно с прокуратурой города задержало на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта. Городские власти и дальше готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями», – говорится в сообщении мэра Киева.

Пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, он будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей. Кличко сравнил таких чиновников с «крысами, которые воруют у города и государства».

«Это – измена и ослабление Украины. И особенно во время военного положения наказание за такие преступления должно быть самым строгим», – пригрозил Кличко.

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