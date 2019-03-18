Чиновникам Крыма предвещают экстренный отчет перед президентом

18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Владимир Путин может задержаться в Крыму, чтобы заслушать экстренный отчет местных чиновников о ситуации на полуострове.

Об этом в своем блоге заявил крымский общественник Александр Талипов, не раскрыв источник своей информации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, VIP чиновники в Крыму останутся ещё на один день. На завтра администрация президента готовит совещание. Ведомства полуострова и Севастополя получили вопросы и в авральном режиме готовят ответы.

Основные вопросы: цены на продукты питания, в том числе в сравнении с зарплатами жителей полуострова, медицина, обеспечение качественно питьевой водой, развитие туристической круглогодичной инфраструктуры, транспорт, дороги, мусор, ЖКХ. Кто-то может иметь бледный вид», – написал Талипов.