Чиновникам, улетевшим в день мятежа Пригожина за границу, предложено уволиться с госслужбы

Елена Острякова.  
27.06.2023 15:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мятеж, Политика, Россия


«Марш справедливости», под который Евгений Пригожин камуфлировал свой военный мятеж, оказался на поверку маршем тщеславия, поскольку лидер ЧВК «Вагнер» забыл главное правило российского офицера: сначала о Родине, потом о людях, а потом о себе.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил спикер Вячеслав Володин,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Марш справедливости», под который Евгений Пригожин камуфлировал свой военный мятеж, оказался на поверку маршем...

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«Это тщеславие, гордыня. Ровно это привело к тому, что человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть. Если бы этот человек думал о стране, о народе, а уже потом о себе, он никогда бы на этот поступок не решился. Это был марш тщеславия. Какая это военная операция? Все военные на передовой отбивали контрнаступление войск НАТО и приданных им украинских новобранцев, которых силой заставили идти воевать», – сказал Володин.

Он также осудил тех государственных чиновников, которые 24 июня поспешили покинуть Россию.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть наказуемо. Надо посмотреть, если кто-то из госслужащих сделал такой неблаговидный поступок, не по пути тогда с государственной службой», –  сказал Володин.

Он попросил главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева  проанализировать, кто из чиновников и госслужащих пытался выехать из страны во время «мятежа».

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