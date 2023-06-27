Чиновникам, улетевшим в день мятежа Пригожина за границу, предложено уволиться с госслужбы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Марш справедливости», под который Евгений Пригожин камуфлировал свой военный мятеж, оказался на поверку маршем тщеславия, поскольку лидер ЧВК «Вагнер» забыл главное правило российского офицера: сначала о Родине, потом о людях, а потом о себе.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это тщеславие, гордыня. Ровно это привело к тому, что человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть. Если бы этот человек думал о стране, о народе, а уже потом о себе, он никогда бы на этот поступок не решился. Это был марш тщеславия. Какая это военная операция? Все военные на передовой отбивали контрнаступление войск НАТО и приданных им украинских новобранцев, которых силой заставили идти воевать», – сказал Володин.

Он также осудил тех государственных чиновников, которые 24 июня поспешили покинуть Россию.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть наказуемо. Надо посмотреть, если кто-то из госслужащих сделал такой неблаговидный поступок, не по пути тогда с государственной службой», – сказал Володин.

Он попросил главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева проанализировать, кто из чиновников и госслужащих пытался выехать из страны во время «мятежа».