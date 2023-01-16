Чиновники Франции выбрали путь надругательства над русскими могилами

Елена Острякова.  
16.01.2023 20:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 547
 
Вандализм, Дзен, Культура, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от РФ деньги на продление аренды мест на кладбище, где расположены захоронения известных представителей России. Как написала французская газета Le Monde «крупнейшее русское кладбище под Парижем, основанное в 1927 году в результате первой волны русской иммиграции во Францию, может прекратить существование».

В посольстве РФ разъяснили, что на данном этапе речи о сносе могил не идет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от РФ деньги на продление аренды мест на кладбище,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Это какая-то «Некрофилия-2023». Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мёртвыми? Едва ли осквернители могил с Елисейских полей смогут изыскать хоть какой-то адекватный ответ. Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания», – возмущенно написала в своем ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия поддерживает в достойном состоянии могилы солдат Наполена и полка «Нормандия-Неман».

«Возможно, Париж посылает сигнал всем «понаехавшим», что они попадают в тотальную зависимость не только при жизни, но и после смерти», – предположила Захарова и предложила всем беглецам вернуться в Россию до собственных похорон.

Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков уточняет, что Россия собиралась заплатить не за все 5200 захоронений, а только за 200 могил, у которых нет наследников. Муниципалитет отказался принять платеж с формулировкой «временно».

«И связано это явно с тем, что “санкции, как же мы российские государственные деньги в руки-то возьмём”, вот только тут и есть политика. Никто ничего сносить, ломать и передавать не собирается. Тем более каким-то украинским хохлам (при чём они тут вообще?). Деньги, которые раньше переводило посольство, будут собраны иным манером, над этим сейчас хлопочет Николай Иванович Лопухин, регент русского собора на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, низкий ему за это поклон. Думаю, что и российский бизнес не останется в стороне, раз уж “официальные” и “правительственные” деньги не проходят», – пояснил Примаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть