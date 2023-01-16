Чиновники Франции выбрали путь надругательства над русскими могилами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от РФ деньги на продление аренды мест на кладбище, где расположены захоронения известных представителей России. Как написала французская газета Le Monde «крупнейшее русское кладбище под Парижем, основанное в 1927 году в результате первой волны русской иммиграции во Францию, может прекратить существование».

В посольстве РФ разъяснили, что на данном этапе речи о сносе могил не идет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это какая-то «Некрофилия-2023». Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мёртвыми? Едва ли осквернители могил с Елисейских полей смогут изыскать хоть какой-то адекватный ответ. Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания», – возмущенно написала в своем ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия поддерживает в достойном состоянии могилы солдат Наполена и полка «Нормандия-Неман».

«Возможно, Париж посылает сигнал всем «понаехавшим», что они попадают в тотальную зависимость не только при жизни, но и после смерти», – предположила Захарова и предложила всем беглецам вернуться в Россию до собственных похорон.

Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков уточняет, что Россия собиралась заплатить не за все 5200 захоронений, а только за 200 могил, у которых нет наследников. Муниципалитет отказался принять платеж с формулировкой «временно».

«И связано это явно с тем, что “санкции, как же мы российские государственные деньги в руки-то возьмём”, вот только тут и есть политика. Никто ничего сносить, ломать и передавать не собирается. Тем более каким-то украинским хохлам (при чём они тут вообще?). Деньги, которые раньше переводило посольство, будут собраны иным манером, над этим сейчас хлопочет Николай Иванович Лопухин, регент русского собора на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, низкий ему за это поклон. Думаю, что и российский бизнес не останется в стороне, раз уж “официальные” и “правительственные” деньги не проходят», – пояснил Примаков.