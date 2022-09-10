Чиновники из Варшавы ездят в Галичину – как в захолустный уезд Польши

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Новости Украины

В течение первой недели сентября состоялось сразу три визита польских деятелей высокого государственного ранга в города Галичины.

Об этом пишет польско-украинский портал ЗУНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Открыл «учебный сезон» 2 сентября министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Он посетил Львов, где сообщил об открытии в польском Жешуве медицинского узла, в котором будут временно принимать раненых военных с Украины: сначала их будут перевозить наземным транспортом из госпиталей Львова, а потом уже будут самолетами доставлять в другие города Европы для лечения.

Адам Недзельский также посетил Львовский военный госпиталь, где случился конфуз: в одной из палат на стене висел красно-чёрный бандеровский флаг, и польского министра под ним сфотографировали, что вызвало иронические комментарии на Украине и скандал в Польше.

Через два дня, 4 сентября, польский «десант» во главе с послом Польши на Украине высадился в Черткове, который отмечал 500-летие получения городом Магдебургского права. Вот только главным событием праздника стало открытие сквера имени погибших в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии. Прокол с польским министром во Львове не повторился.

«Местная украинская (пока?) власть исправно подготовилась: в зоне зрительного контакта вокруг нового польского сквера были убраны со зданий все красно-черные бандеровские знамена – и заменены на флаги Евросоюза» – отмечает ЗУНР.

Точку в этом чиновничьем марафоне по Галичине поставила 5 сентября не кто-нибудь, а первая леди Польши – Агата Корнхаузер-Дуда, супруга президента Польской республики.

«Заметим, что пани Корнхаузер-Дуда за время каденции ее мужа в должности далеко не впервые посещает Галичину, а в последние полгода – тем более. Общая география посещения первой леди Польши за последние 4 года охватывает Золочев, Жовкву, Ивано-Франковск, Бучач, Каменец-Подольский и даже Фастов. Хотя почему даже? До него когда-то тоже долетал орел Речи Посполитой! И это ещё далеко не край Речь-Посполитского мира…» – отмечает польско-украинский портал.

Во Львов же Агата Корнхаузер-Дуда ездит чаще, чем большинство жителей райцентров Львовщины. В рамках нынешнего визита пани Корнгаузер-Дуда почтила память павших украинских и польских воинов на Лычаковском кладбище во Львове, посетила Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где лечат тяжелобольных детей, и больницу святого Луки – именно здесь заработал первый коммунальный магнитно-резонансный томограф экспертного класса, который больнице подарило правительство Польши. Кроме того, первая леди Польши посетила и львовский лицей №24 имени Марии Конопницкой – естественно, с польским языком преподавания.

«Похоже, что уже без особого сокрытия намерений польская сторона примеряется к своим будущим кабинетам. Чтобы не ездить еженедельно туда-сюда на электричке – а осесть как нормальные люди. Осадники, то есть (так в 1920-1930 годах на Галичине и Волыни называли польских колонистов – прим. ред.) И похоже, что многие из нынешних местных чиновников радостно начнут им прислуживать» – констатирует журналист портала ЗУНР.