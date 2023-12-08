Чиновники Москвы и Питера проспали первую уличную атаку навальнистов на Россию

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Власти Москвы и Санкт-Петербурга демонтировали рекламные билборды, размещенные через подставные фирмы запрещенной в России экстремистской организацией блогера-уголовника Алексея Навального ФБК.

Об этом сообщает издание-иноагент «Сота», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Плакат на Муринском проспекте в Петербурге был снят в четверг, на Ленинградском шоссе в Москве – сегодня. Навальнисты уверяют, что аналогичный билборд есть еще в Новосибирске.

Экстремистский плакат был замаскирован под поздравление России с Новым годом. Рядом с текстом располагался кьюар-код, наведя камеру смартфона на который, любой желающий мог перейти на сайт. Адрес сайта настроен на редирект, который переводит пользователей с политически нейтрального ресурса на протестный.

После навальнисткой диверсии департамент СМИ и рекламы Москвы запретил владельцам билбордов размещать рекламу с QR-кодами.

ФБК объявил о запуске кампании «Россия без Путина» в соцсетях Навального 7 декабря, когда Совет Федерации назначил дату президентских выборов в России на 17 марта 2024 года. Сторонникам блогера-уголовника предлагалось вступать в подпольные «штабы Навального», участвовать в уличной агитации, а также звонить наугад выбранным россиянам для их агитации. Также навальнисты призывают присылать им донаты на закупку рекламы в телеграме и звонки россиянам.

«Убедить 10 человек голосовать против Путина — гражданский минимум каждого», – написали навальнисты.

Все предложенные активности ФБК предлагал еще летом – в видеоролике, снятом в Вильнюсе. Там прямо на домах литовской столицы показывали, как наносить граффити, расклеивать листовки. Оставленные краской надписи после съёмок соратники Навального не убрали.

ФБК продолжает антироссийскую деятельность и за пределами России. Так, нынешний главарь навальнистов, проживающая в Лондоне иноагент Мария Певчих предложила включить в санкционные списки всех доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах-2024, а также всех функционеров его предвыборного штаба. Письмо с этой инициативой она направила в Белый дом и Конгресс США.

Кампания ФБК очевидно никак не связана лично с их томящимся в застенках предводителем. Потому что последние несколько дней СМИ-иноагенты бьют в набат по поводу «исчезновения» Навального. Его несколько раз по видеосвязи не вывели в суд по очередному уголовному делу. В объяснения руководства колонии, что там из-за аварии не было электричества, экзальтированные либералы не верят. Они указывают на то, что к блогеру несколько дней не допускают адвокатов.

Также либеральная оппозиция несколько обескуражена явными противоречиями кампании ФБК. Еще в октябре они, прикрываясь Навальным, призывали голосовать на выборах за уральского активиста Евгения Ройзмана и бывшего редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, чем повергли обоих в откровенную панику.

Также Певчих критиковала еще одного беглого либерала Максима Каца за «размазывание соплей розовых пони», хотя он последовательно предлагал ровно то же самое, к чему сейчас призывает ФБК.

«Команда Навального, несмотря на традиционные противоречия, поддержала подход Максима Каца к «специальной электоральной операции» (обязательное участие в протестном голосовании). Я рад расширению списка тех, кто становится частью компромисса, выработанного на берлинской встрече демократических сил под эгидой Антивоенного комитета в октябре», – ехидно написал в своем тг-канале беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, которого ранее ФБК устами «Навального» посылал «к чертовой метери» за его коалиции.

«Интересно, что (возражая Максиму Кацу ранее) Алексей Навальный писал, что займет позицию в отношении мартовских выборов в середине января, когда станет ясен список кандидатов. И я тогда говорил, что позиция Навального, мне кажется, разумнее позиции Каца. Что заставило Навального ее поменять и по сути поддержать Каца (что я по-прежнему считаю менее разумным?)», – недоумевает бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Убедительное объяснение всем этим странностям дал еще несколько месяцев назад бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров. Он считает, что оппозиционная эмиграция просто перегрызлась из-за грантов западных фондов.

Политолог Александр Карнаухов считает, что вся инфраструктура экстремистов Навального и Ходорковского в настоящее время используется как полноценная основа для работы западных спецслужб.

«Базу же составляют тысячи ресурсов украинской системы ЦИПСО, которые вместе с профильными подразделениями оборонных ведомств стран группы «РАМШТАЙН» – в эти минуты занимаются посевом лжи и ненависти в телеграм-каналах и социальных сетях, решая задачу вывода широких протестных масс на наши улицы», – написал Карнаухов.