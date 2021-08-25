Чиновники провалили поставку «Спутник V» российским соотечественникам в Приднестровье

25.08.2021 18:01 (Мск), Москва, Елена Острякова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник» не поступит в Приднестровье в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявила заместитель главного санитарного врача республики Инна Палади, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие предпочитают вакцину «Спутник», но у нас нет информации и поступлении данной вакцины в Приднестровье в ближайшее время. Есть вакцины других производителей, которые не хуже», – сказала Палади.

В июне президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что решает вопрос о закупке 100 тыс доз вакцины «Спутник V» с Россией, поскольку приднестровцы предпочитают именно эту вакцину.

ПМР получает 10% от западных вакцин, которые поступают в Молдову по линии ВОЗ.

24 марта Верховный совет Приднестровья обратился к президенту РФ с просьбой «оказать содействие в деле спасения жизней соотечественников» и способствовать скорейшей доставке в республику российской вакцины «Спутник V». После этого в Молдову поступила 71 тыс доз вакцины, из которых 31 тыс была направлена в Приднестровье.

Сейчас в республике провакцинировано 90 тыс человек – 19% населения.