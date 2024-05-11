Чиновники «распилили» половину денег на расселение беженцев

Украинские чиновники разворовали половину денег, выделенных на расселение беженцев из Донбасса, предоставив им жилье в непригодных помещениях.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик обвинил власть в том, что она закрывает глаза на проблемы внутренне перемещенных лиц.

«Вопрос о жилье внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома, не решается вообще или решается так, что чиновники на местах воруют десятками миллионов.

С зимы мы занимаемся в составе временно специальной комиссии вопросами очевидной коррупционной закупки, которая была проведена Лисичанской городской военной администрацией, это детский лагерь «Дружба» на Кировоградщине, который якобы приобрели для жизни переселенцев из Лисичанска, здание купили за 35 миллионов гривен. Сегодня мы заключили экспертизу, согласно которой реальная стоимость указанного лагеря составляет 18 миллионов. Половину средств распилили. Это издевательство над тысячами жителей Луганщины, потерявшими все. Кто будет отвечать за это? Все руководители продолжают занимать должности и пилить бюджет», – заявил Вельможный.