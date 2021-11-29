Чиновники Смольного не решили проблему метростроевцев по зарплате

29.11.2021  14:50 (Мск), Санкт-Петербург,
Андрей Соколов.  
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Россия, Санкт-Петербург


Сотрудники обанкротившейся компании ОАО «Метрострой» с 11 утра стоят у стен Смольного. Они требуют оплатить задолженность по заработной плате за полтора месяца и компенсировать отпускные, то есть вернуть деньги, которые им остался должен работодатель.

Один из митингующих Андрей Музалевский оценивает игнор Смольного, как демонстрацию наплевательского отношения властей к людям. У участников акции была надежда, что с ними поговорит лично губернатор города Александр Беглов.

Сотрудники обанкротившейся компании ОАО «Метрострой» с 11 утра стоят у стен Смольного. Они требуют...

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«Да, была надежда, что именно непосредственный руководитель нашего города выйдет и разберется с этим», — отметил Музалевский.

Однако люди продолжают стоять на холоде, пока чиновники открыто игнорируют их. Участники митинга готовы бороться за свои права дальше. Если власть не пойдет с ними на диалог, сотрудники обанкротившейся компании планируют обратиться выше, возможно даже к президенту России Владимиру Путину. Организация «Метрострой» осталась должна деньги 3700 сотрудникам.

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