Чиновники Смольного не решили проблему метростроевцев по зарплате

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Сотрудники обанкротившейся компании ОАО «Метрострой» с 11 утра стоят у стен Смольного. Они требуют оплатить задолженность по заработной плате за полтора месяца и компенсировать отпускные, то есть вернуть деньги, которые им остался должен работодатель.

Один из митингующих Андрей Музалевский оценивает игнор Смольного, как демонстрацию наплевательского отношения властей к людям. У участников акции была надежда, что с ними поговорит лично губернатор города Александр Беглов.

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«Да, была надежда, что именно непосредственный руководитель нашего города выйдет и разберется с этим», — отметил Музалевский.

Однако люди продолжают стоять на холоде, пока чиновники открыто игнорируют их. Участники митинга готовы бороться за свои права дальше. Если власть не пойдет с ними на диалог, сотрудники обанкротившейся компании планируют обратиться выше, возможно даже к президенту России Владимиру Путину. Организация «Метрострой» осталась должна деньги 3700 сотрудникам.