Чиновники украинского «министерства религии» возомнили себя мировыми религиозными авторитетами

Сергей Рыжов.  
19.06.2024 08:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Религия, Россия, Украина, Церковь


Киевские власти призвали религиозных лидеров всего мира осудить РПЦ, признав ее такой, которая «потеряла право принадлежать к Церкви Христовой»

«Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призывает церковных иерархов и религиозных лидеров возвысить свой голос против неправедности, которую совершает Русская церковь, в защиту замученных, обманутых, преданных, похищенных при участии этой организации, которая, очевидно, потеряла право принадлежать к Церкви Христовой», – говорится в заявлении украинского «министерства религии».

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Киевские власти призвали религиозных лидеров всего мира осудить РПЦ, признав ее такой, которая «потеряла...

Произошло это на фоне пробуксовки в Раде набравшего было разгон рассмотрения законопроекта о запрете канонической УПЦ и довольно успешной контрпропагандистской кампании на Западе со стороны нанятых украинским церковным меценатом Вадимом Новинским лоббистов из юридической фирмы адвоката Роберта Амстердама.


Проживающий в Германии и признанный в РФ иноагентом исследователь религии Николай Митрохин высмеял маневры украинских чиновников.

«Украинская государственная служба по свободе совести перешла к своей важнейшей, но ранее тщательно скрываемой задаче – признанию или непризнанию тех, кто принадлежит к Церкви Христовой (по всеми миру). А мы раньше думали, что они занимаются вопросами соблюдения законодательства Украины о свободе совести», – написал Митрохин в своем тг-канале.

Исследователь нашел довольно странным тот факт, что украинская госконтора всерьёз обращается с подобными предложениями к «мировым религиозным лидерам», которые должны воспринимать анонимных украинских чиновников, как равных себе авторитетов в сфере определения канонической легитимности религиозной организации.

«И на этом поле патриарх Кирилл переиграет любой ДЭСС с большим отрывом. Тем более, что в заявлении организации содержится достаточно откровенной лжи – вроде того, что Кирилл призывал к геноциду украинцев», – добавляет Митрохин.

Вместе с тем, продолжает он,  в заявлении украинских чиновников напрочь игнорируются реальные проблемы во взаимоотношениях РПЦ и УПЦ, каковыми Митрохин считает переподчинение Московской патриархией епархий и благочиний УПЦ в новых регионах РФ.

«Такое ощущение, что подобные документы рассчитаны исключительно на внутренюю аудиторию.  Собственно по тому и публикуются по украински на сайте, даже без перевода на английский», – резюмирует эксперт-иноагент.

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