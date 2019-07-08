Чиновники Украины устроили позор международного масштаба

08.07.2019, Киев, Игорь Петров

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не смогла попасть на саммит 21-й саммит Украина-ЕС поскольку ее не было в списках участников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как заявила она журналистам, ее как профильного вице-премьера всегда включали в списки участников саммита. Чиновница заявила, что видит в этом саботаж со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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Конфликт может быть связан с тем, что нынешние члены правительства идут на парламентские выборы в разных политических силах. Иванна Климпуш-Цинцадзе входит в первую десятку списка партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Владимир Гройсман идет на выборы со своей партией «Украинская стратегия Гройсмана».

«У меня есть все основания считать, что это саботаж такой и какие-то неформальные консультации провел премьер Гройсман и решил исключить меня из этой делегации, поскольку в предыдущих списках я была», – сказала Цинцадзе.

В ее защиту выступили некоторые депутаты Верховной Рады.

«Не представляю, как такое возможно в нормальной стране. Хочу понять, кто дал такое распоряжение. Готовлю соответствующий запрос к премьер-министру Гройсману. Считаю это унижением его и правительства в целом. И очень хочется публичного ответа относительно позора международного масштаба. Ребята, это не «песочница», где можно выгнать того, кто вам почему-то не по вкусу. Еще раз – стыд и детскость», – заявила депутат Виктория Сюмар («Народный фронт»).

«Это какой-то трындец. Человека, который провел титаническую работу по евроинтеграции и интеграции в НАТО, профильного (!), действующего (!!!) вице-премьер-министра, которая готовила саммит Украина-ЕС (!!!!!) охрана президента Зеленского на этот же саммит не пропустила! Действующего вице-премьера, в парламентско-президентской республике. Это не президентство, а какой-то сплошной кризис и позор!» – написал депутат Сергей Высоцкий («Народный фронт»).