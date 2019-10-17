Чиновники в Киеве жируют, а вся страна – в долгах

17.10.2019, Киев, Игорь Петров

Долги теплокоммунэнерго Украины за потребленный газ достигли 36 млрд гривен. Руководство «Нафтогаза», получающее миллионные зарплаты, хочет переложить решение этой проблемы на местные органы власти, при этом сама компания ничего не сделала для разрешения ситуации.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация неоднозначная и непростая. У ТКЭ долгов 36 млрд грн. Эти долги не имеют тенденции к снижению. Коболев за счет чужих субъектов выгораживает себя и свою организацию, где он получает миллионные зарплаты. При этом никто системно к этому вопросу не подходит.

Более того, на ТКЭ вешались пени и штрафы. В отдельные периоды сумма пеней и штрафов соответствовала сумме долга. «Нефтегаз» засчитывал те деньги, которые они ему платили, как погашение пени за предыдущие периоды, и они все равно остались ему должны.

Интересно было бы проанализировать структуру этого 36-миллиардного долга. Сколько там действительно долгов, сколько пеней и штрафов? Еще «Нефтегаз» пытался начислить за какие-то издержки. Сейчас все предлагается переложить на местные органы власти. Почему никто в «Нефтегазе» за пять лет не сделал ничего, чтобы решить проблему разумно?» – сказал эксперт.

Даже в условиях огромных долгов на Украине предпринимаются новые попытки повышения тарифов на газ, несмотря на то, что цены на покупку топлива за границей для Киева не менялись. Всего скорее, расценки будут увеличены после окончания местных выборов, прогнозирует Марунич.

«Не далее как две недели назад СМИ взорвала информация – протокол «Киевтеплокоммунэнерго», в котором предлагалось повысить тариф на этот сезон на 29%. Это протокол общественных слушаний. Если бы не выборы, они бы нам влепили эти тарифы.

Так вот, там в мотивирующей части четко написано, почему тариф должен быть повышен даже при текущих низких ценах на газ. Первое – это прогнозная цена на следующий год по расчетам «Нефтегаза», привязанная к хабу NCG, которая, по их оценкам, вырастет примерно на 30%.

Ну, и там еще пару фраз – «электроэнергия подорожала». Еще есть некий долг «Киевтеплокоммунэнерго» за 2018 год, и там не написано, что это за долг. Нужно покрыть этот долг за счет повышения тарифа.

Пока эта идея заглохла – они дали задний ход, потому что испугались общественного обсуждения. И сейчас выборы идут, и поднять тариф при относительно низких тарифах на газ – вы понимаете, чем это закончится для правящей верхушки», – сказал эксперт.