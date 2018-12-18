Чиновники в Крыму потеряли инструмент шантажа бизнеса

18.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, который продлит до 2023 года переходной период в Крыму и Севастополе для оформления недвижимости и земельных участков по российским законам.

В настоящий момент «50% севастопольцев и крымчан не успели это сделать», заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, выступая с трибуны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, окончание переходного периода использовалось некоторыми чиновниками как инструмент шантажа бизнеса.

«Один из примеров – буквально два месяца назад в Севастополе был задержан за взятку чиновник серьезного масштаба, который затягивал умышленно рассмотрение вопросов по оформлению земельных вопросов участков предпринимателям. Потому что 1 января 2019 года этот срок заканчивался», – сказал Белик.