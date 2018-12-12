Чиновники запутались, где строить мост через Севастопольскую бухту

12.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Научно-технический совет Федерального дорожного агентства России принял решение о трассировке и коридоре прохождения транспортного перехода через Севастопольскую бухту.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на губернатора Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Сообщается, что берега бухты соединит мост, а не тоннель. Правда, где именно, – не вполне понятно.

«По выводам научно-технического совета наиболее предпочтительным является строительство вантового моста от улицы Богданова в районе зернового терминала на Северной стороне с выходом в центральной части на реконструированную улицу Багрия в районе 1472 военно-морского клинического госпиталя», – сказал Овсянников.

Проблема в том, что улица Багрия заканчивается километров за 10 от берега Севастопольской бухты и военно-морского госпиталя.

Губернатор дал еще один ориентир, но от этого трассировка моста понятнее не стала.

«Мост будет интегрирован в будущую Гераклейскую рокаду, которую мы проектируем от Камышового шоссе до улицы Брестской и через эстакаду над железнодорожными путями к Инженерной балке. Фактически – это новая транспортная артерия, которая разгрузит центр города», – уточнил Овсянников.

Улица Брестская продолжает улицу Багрия, но также не доходит ни до госпиталя, ни до берега бухты, а Инженерная балка находится на другом берегу бухты, и где пройдет эстакада, – не вполне понятно.

Овсянников и многие члены его правительства являются уроженцами Удмуртии. Полагают, что Севастополь для губернатора и команды – всего лишь трамплин для карьерного прыжка в Москву. Возможно, поэтому зачастую чиновники не утруждают себя местной топонимикой.

Севастопольские журналисты постоянно ловят пресс-службу правительства на ошибках типа «Белек» вместо «Бельбек», ул. Айвазовская вместо Айвазовского, центр «Солирис» вместо «Солярис».

Приезжие чиновники даже не удосужились выучить точные даты двух героических оборон Севастополя, что многими воспринимается как неуважение к истории города.

После обоснования стоимости, проект моста будет предложен к включению в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

В соответствии с предварительным проектом мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешенной скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.