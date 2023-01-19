Чиновников и депутатов предлагают законодательно заставить отдыхать в России

Елена Острякова.  
19.01.2023 20:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Туризм, Украина


Отдых государственных чиновников должен регулироваться законодательно.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Отдых государственных чиновников должен регулироваться законодательно. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат...

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«Я считаю, что нам нужно внести изменения в отечественное законодательство, и эти запреты установить, если ты государев человек и решил посвятить свою жизнь народному служению (я без пафоса это говорю). Ты себе уже не принадлежишь, и в одно лицо решать, на что ты будешь тратить свои деньги, не можешь. Имейте совесть, силы и ответственность у народа спросить, хочет ли он, чтобы люди, находящиеся на должностях, так распоряжались своим свободным временем.

Я за то, чтобы эти ограничения были внесены в федеральное законодательство. Чтобы люди, находящиеся на должностях, формат своего отдыха согласовывали или со своим руководством. Если ты на государственной должности, изволь отдыхать в своей стране или в странах ЕАЭС», – сказал Новичков.

На новогодних праздниках в России произошло сразу два скандала с региональными депутатами, которые похвастались в соцсетях своим отдыхом за рубежом. Депутат Курской областной Думы Максим Васильев красиво отдыхал в Мексике, а депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко опубликовал на своей страничке ВКонтакте собственное фото в майке, сделанное в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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