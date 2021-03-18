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18.03.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Балканы, Босния, Дзен, Коррупция, Косово, Россия, Сербия, Скандал, Соотечественники
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Чинуши обидели надеявшихся на Россию сербов ради «безвизовых» паспортов ЕС


Ответственные за распространение российской вакцины чиновники сорвали сроки поставок препарата в Республику Сербскую, зато направили ценный груз в страну, пообещавшую взамен «безвизовые» паспорта для приближённых.

Об инциденте в своём блоге рассказал российский политолог Олег Бондаренко, руководитель портала «Балканист.Ру».

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«В Республику Сербскую Боснии и Герцеговины – единственной не объявившей санкции России страны, кроме Сербии – пообещали отправить 1 млн 200 тыс доз вакцины.  За которую правительство Республики Сербской уже перечислило 2 миллиона долларов в счёт первой партии в 200 тысяч доз.  Но получило пока только 2 (две) тысячи вакцин. Остальных, сказали, ещё нет.  Ждите, мол.  Ну что делать, сербы мрут, но терпеливо ждут.

Как вдруг в то же самое время в Сан-Марино отправляют целых 7,5 тысяч доз вакцины. Я всё понимаю – Сан-Марино очень важный партнёр РФ, от его мнения зависит (не)введение новых санкций против Абрамовича, Усманова и прочих уважаемых граждан РФ.  При этом обещают допоставить туда же в скором времени ещё 34 тысячи доз вакцины…

Население Сан-Марино составляет 33 тысячи 422 человека (по состоянию на 31.03.2019).  Население Республики Сербской Боснии и Герцеговины – более 1 миллиона 200 тысяч человек.

Но интересная деталь – за поставки 7,5 тысяч доз «Спутника-V» в Сан-Марино неназванные российские чиновники, по информации моего источника, «попросили оформить» вначале 4 паспорта этой Республики.  А потом ещё 2. Видимо, кого-то вначале забыли впопыхах. То есть, всего 6 паспортов Сан-Марино за 7.500 доз вакцины – значит, цена одного паспорта составляет 1.250 доз!

Председательствующий в данный момент в президиуме БиГ Милорад Додик, думаю, тоже мог бы предложить гражданство своей страны за особые заслуги в деле вакцинации населения, но кому из РФ-чиновников сдался боснийский паспорт, если можно позариться на настоящий, европейский, сан-маринский… Вот потому вакцина едет не в Баня-Луку.  Чтобы 6 неназванных чинуш смогли беспрепятственно ездить к себе на евро-фазенды», – написал Бондаренко.


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