Число дезертиров и уклонистов кратно больше, чем озвучивается официально – укро-пропагандист

Масштабы дезертирства и уклонения от призыва на Украине куда серьезнее, чем об этом заявляет официоз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Лига» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, мобилизованный на войну с Россией.

Ведущий заметил, что, по словам министра обороны, за уклонение от призыва в розыске находится два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч ушли в СОЧ.

«Это огромные цифры. Штат бригады около 6 тысяч военнослужащих. Можно себе самому посчитать, сколько это, что это значит для войск», – сказал Бутусов.

Впрочем, он говорит, что эти цифры достаточно условны, поскольку на Украине отсутствует единый электронный реестр военнообязанных, и никто точно не знает, сколько их должно быть.

По его словам, на Украине на всех уровнях созданы коррупционные схемы для отмазок от армии.

«Это все массовая история на всех уровнях государственной машины. Поэтому когда говорят 2 миллиона, я вам хочу сказать: думаю, что это цифра может быть раза в два больше на самом деле. Кто уклоняется, кто не попадает в эти списки, действительно никто не знает», – подчеркнул Бутусов.

