Число дезертиров и уклонистов кратно больше, чем озвучивается официально – укро-пропагандист

Масштабы дезертирства и уклонения от призыва на Украине куда серьезнее, чем об этом заявляет официоз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Лига» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, мобилизованный на войну с Россией.

Ведущий заметил, что, по словам министра обороны, за уклонение от призыва в розыске находится два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч ушли в СОЧ.

«Это огромные цифры. Штат бригады около 6 тысяч военнослужащих. Можно себе самому посчитать, сколько это, что это значит для войск», – сказал Бутусов.

Впрочем, он говорит, что эти цифры достаточно условны, поскольку на Украине отсутствует единый электронный реестр военнообязанных, и никто точно не знает, сколько их должно быть.

По его словам, на Украине на всех уровнях созданы коррупционные схемы для отмазок от армии.