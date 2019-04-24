Число граждан России увеличится почти на 3 миллиона русских Донбасса

24.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Указ Владимира Путина о начале упрощенной выдачи российского гражданства будет означать увеличение числа граждан РФ примерно на 3 миллиона человек в обозримой перспективе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Россия получает дополнительно два с половиной миллиона жителей, почти три миллиона человек. Таким образом, население России уже через шесть месяцев может достичь 150-ти миллионов», – сказал он.

Бондаренко пояснил, почему президент РФ издал указ по Донбассу, не дожидаясь вступления Владимира Зеленского в должность.

«А зачем ждать, пока Зеленский вступит в должность? Это бессмысленно. Наоборот, сейчас открылось окно возможностей. На самом деле, Владимир Путин сейчас показывает себя очень большим стратегом геополитическим. После ухода Порошенко открылось окно возможностей, Владимир Путин его ждал. Владимир Путин ровным счетом ничего не ждет от Зеленского и я думаю, что любая реакция со стороны Зеленского сейчас никак не будет воспринята Россией, она не ждет реакции Украины, потому что Украина могла бы давно это все решить, если бы хотела, начав с реализации Минских соглашений. В указе очень четко говорится, что он принят исключительно в гуманитарных целях, соответственно, согласно всем нормам международного права, мы ведем себя очень корректно», – рассуждает Бондаренко.