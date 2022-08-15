Число лесных пожаров в России значительно сократилось

15.08.2022  19:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Экология


Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке сократилась в 3,5 раза к прошлому году, в самом большом регионе страны – Якутии пожаров в 10 раз меньше.

Об этом премьер-министр России Михаил Мишустни сообщил сегодня на совещании в Якутии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке сократилась в 3,5 раза к прошлому году, в...

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«В 30 российских субъектах смогли ликвидировать очаги уже в первые сутки. Вот конкретный результат! И в 13 вообще не допустили их появления. И если сравнивать с прошлым годом, то число опасных пожаров снизилось на 15% и пройденная огнём площадь уменьшилась практически в 2 раза», – сказал Мишустин.

Он поставил задачу и дальше снижать число пожаров.

«Главная задача – как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром», – указал Мишустин.

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