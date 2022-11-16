Число незаконных мигрантов сократилось в России втрое

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В России находится порядка 6 миллионов иностранцев, из них 9% не имеет на то законных оснований.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для сравнения в 2016 году практически это был каждый третий мигрант. Несмотря на ощутимые положительные изменения, высокие риски в этой сфере сохраняются, в том числе из-за нестабильной ситуации на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке. В этой связи мы усиливаем контроль. После пандемии возобновили проверочные мероприятия», — сказал Колокольцев.

По его словам, в этом году полицией было проведено 225 тысяч проверок, причем, 90% прошли на ключевых объектах интересов этнических криминальных услуг: рынках, торговых центрах, предприятиях сферы услуг, строительной отрасли и жилом секторе.