25.05.2018, Горловка, Владимир Гладков
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Донбасс, Украина

Число пострадавших от украинских обстрелов в Горловке достигло 15 человек


В результате не прекращающихся с 9 мая украинских обстрелов в Горловке пострадало не менее пятнадцати мирных жителей.

Об этом на своём телеграмм-канале написал глава города Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Приходько, этой ночью в прифронтовом Зайцево в результате прямого попадания украинского снаряда был разрушен дом. К счастью, пострадавших нет, однако обстрел пригорода Горловки продолжается.

«К сожалению, сейчас идёт обстрел в районе Зайцево – Гольма – Доломитное – Байрак. В поля», – сообщил мэр Горловки.

«Начиная с 9 мая, в результате увеличившейся активности ВСУ, в Горловке разрушено или повреждено 119 домостроений. Погибло четверо и ранено 11 мирных жителей», – написал он.

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