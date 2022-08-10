Число пострадавших от взрыва в Крыму растёт. Повреждены десятки домов

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Новости Украины

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме «Саки» в Новофедоровке увеличилось до четырнадцати. Погибший, как и прежде, один, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, у нас 14 раненых и 1 погибший, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Выражаем соболезнования родным и близким. Сейчас подходила женщина, представитель работодателя. Семья у погибшего находится не здесь. С ними связываются сейчас должностные лица. Окажемся содействие. Из 14 раненых 1 госпитализирован, остальные находятся дома с повреждениями легкой степени тяжести».

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По словам главы региона, главная задача – восстановление инфраструктуры. Повреждения получили 62 многоквартирных дома. По индивидуальным жилым домам сейчас заканчивается подсчет. Предварительно около 20 торговых объектов нуждаются в восстановлении.

«Мы договорились, что к каждому дому, каждому объекту будет закреплен уполномоченный – это или депутат парламента, или депутат районного совета, или заместитель главы администрации, – добавил Аксенов. – До 14.00 составят списки, и любой человек из пострадавшего дома может обратиться к конкретному лицу, чтобы избавить пострадавшего от бюрократии и необходимости гоняться за справками. Вся работа должна быть организованным без исключения здесь, на месте. Сейчас Следственный комитет проводят осмотры поврежденных зданий, мы ожидаем окончание следственных действий. Предварительно, они все должны закончиться завтра к вечеру. И только после оценки правоохранительных органов мы можем приступить к разбору завалов».

Новофедоровка и соседнее село Михайловка были отключены от газоснабжения, которое восстановят сегодня в неповрежденных домах. В пострадавших газ дадут только после восстановления сетей и прохождения экспертизы. Восстановление электроснабжения будет идти по заявкам управляющих компаний после осмотра состояния сетей. Деньги будут выделены из резервного фонда республики.

«Ситуация признана ЧС муниципального масштаба. В пунктах временно размещения находятся 252 человека. Планируем восстановительные работы закончить в течении 10 дней. Подрядчики уже стоят на старте», – заверил Аксенов и добавил, что пострадавшим будет выплачена компенсация – 10 тысяч рублей на каждого, 50 тысяч рублей в случае повреждения имущества, 100 тысяч рублей в случае его утраты.

В Новофедоровке сегодня пройдет заседание республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На ней назовут предварительный ущерб, который причинен жилым домам и общественным зданиям поселка взрывной волной.