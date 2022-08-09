Число пострадавших в Новофёдоровке увеличилось – выяснилось, кто погиб

09.08.2022  22:23 (Мск), Саки
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия


Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме «Саки» в Новофедоровке увеличилось до девяти.

Погибший, по-прежнему, один, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме «Саки» в Новофедоровке увеличилось до девяти. Погибший,...

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По информации регионального Минздрава, семерых пострадавших, включая двоих детей, доставили в Сакскую районную больницу. Двое самостоятельно добрались до больницы скорой медицинской помощи № 6 Симферополя.

«Их состояние легкой степени тяжести, после оказания необходимой помощи отправлены на дом», – уточнили в Минздраве.

В сакских пабликах сообщают, что от взрыва погиб 58-летний местный житель, который в момент взрыва находился в магазине неподалеку от аэродрома. Есть пострадавшие в рядом расположенной гостинице. Все здания на центральной улице Новофедоровки остались без окон. Комиссия администрации Сакского района обходит дома, подсчитывает ущерб.

Проезд в поселок открыли. Туристов вывезли в соседний поселок Прибрежное. На время их разместят в общежитии аграрного колледжа.

Несколько центральных агентств со ссылкой на собственные источники сообщили, что основной причиной взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму военные считают нарушение требований пожарной безопасности. Никаких следов беспилотника или диверсии на территории аэродрома не нашли.

Ряд информационных телеграмм-каналов поспешили опубликовать видео о многокилометровых пробках на подъездах к Крымскому мосту в направлении Тамани. Позже выяснилось, что причина в ремонтных работах, а не в количестве желающих покинуть Крым. В Новофедоровке люди уже прогуливаются по набережной.

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