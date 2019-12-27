Число сторонников НАТО в Сербии соизмеримо с рейтингом оппозиции

27.12.2019, Москва, Елена Острякова

Идею вступления Сербии в НАТО поддерживает лишь 9%. Тех, кто проголосовал бы против – 79%. Такие данные приводит European Western Balkans со ссылкой на Марко Савковича, программного директора белградского Фонда политического превосходства.

Таким образом, число сторонников альянса соизмеримо с рейтингом оппозиционного «Союза за Сербию», которому социологи прочат около 10% на парламентских выборах в 2020 году, если оппозиция не выполнит свои угрозы о бойкоте кампании.

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Впрочем, как отмечает издание, учитывая непопулярность альянса, даже оппозиция не декларирует приверженность к идее вступления в НАТО.

«С 2000 года существует некий «мейнстрим», объединяющий почти всех политических деятелей. Это политика, которая предполагает сотрудничество с НАТО как одним из наиболее важных игроков в регионе, и, с другой стороны, осознание того, что общественное мнение в Сербии не склонно к членству», – сказал доцент факультета политологии Белградского университета Душан Спасоевич.

Он не ожидает, что в обозримом будущем что-то изменится и появится партия, которая откажется от нынешнего направления.

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы.

НАТО признает, что около 3000 крылатых ракет упали на цели по всей территории Сербии во время кампании 1999 года, включая тяжелые бомбардировки столицы – Белграда. Некоторые боеприпасы содержали обедненный уран, продукт процесса обогащения урана 235. Он используется в боеголовках из-за своей чрезвычайной твердости, что позволяет ему проникать в бронированные цели и укрепленные здания.