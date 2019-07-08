08.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Число сторонников партии Зеленского сокращается каждую неделю

Партия «Слуга народа», связанная с президентом Украины Владимиром Зеленским, стабильно теряет свою электоральную поддержку.

Так, за неделю количество ее сторонников сократилось с 43,2 до 41,6%. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В период с 28 июня по 4 июля специалисты опросили 2,1 тысячу респондентов в возрасте от 18 лет. Соцопрос показал также рост партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая набирает 13,7% голосов, по сравнению с 12% неделей ранее. На третьем месте идет партия экс-президента Петра Порошенко, который прибавил 0,2% и имеет рейтинг в 8,5% голосов. Проходят в парламент также «Батькивщина», которая опустилась на четвертое место потеряв 1,7% голосов (с 9,4 до 7,7%). С 9,4% до 7,7% сократилась также поддержка проходящей в Верховную Раду партии «Голос».

Ниже проходного барьера закрепились «Гражданская позиция» с 3,4%, «Оппоблок» с 2,9% и «Партия Шария» с 2,6%. «Радикальная партия», «Свобода», «Самопомощь» и другие находятся на грани статистической погрешности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть