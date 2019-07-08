Число сторонников партии Зеленского сокращается каждую неделю

08.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Партия «Слуга народа», связанная с президентом Украины Владимиром Зеленским, стабильно теряет свою электоральную поддержку.

Так, за неделю количество ее сторонников сократилось с 43,2 до 41,6%. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В период с 28 июня по 4 июля специалисты опросили 2,1 тысячу респондентов в возрасте от 18 лет. Соцопрос показал также рост партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая набирает 13,7% голосов, по сравнению с 12% неделей ранее. На третьем месте идет партия экс-президента Петра Порошенко, который прибавил 0,2% и имеет рейтинг в 8,5% голосов. Проходят в парламент также «Батькивщина», которая опустилась на четвертое место потеряв 1,7% голосов (с 9,4 до 7,7%). С 9,4% до 7,7% сократилась также поддержка проходящей в Верховную Раду партии «Голос».

Ниже проходного барьера закрепились «Гражданская позиция» с 3,4%, «Оппоблок» с 2,9% и «Партия Шария» с 2,6%. «Радикальная партия», «Свобода», «Самопомощь» и другие находятся на грани статистической погрешности.