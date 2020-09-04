Число украиноязычных школ сократилось на три тысячи из-за политики украинизации

04.09.2020, Киев, Игорь Петров

Сегодня русскоязычных школ больше, чем было на Украине в 2011 или 2014 году, просто все они сосредоточены на Донбассе и в Крыму, при этом на подконтрольной Киеву территории количество украиноязычных школ сокращается.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2011 году в Украине было 1217 русскоязычных школ, а в 2020 году – 1317. их стало на 100 больше. В результате нашей гуманитарной политики русскоязычных школ стало даже больше, просто теперь все школы Крыма и Донбасса – русскоязычные», – заметил Руслан Бортник.

Количество украиноязычных школ, наоборот, уменьшается. Если в 2011 году их было 17 тыс, то сейчас их осталось 14 тыс. Таким образом, страну разделили, в одной ее части выросло количество русскоязычных школ, а в другой за тот же период количество украиноязычных школ упало на 3 тыс.

«Три тысячи школ закрыто. Вы такую страну хотели, разделенную линиями разграничения и политикой? Поэтому все то, что нам сейчас говорят по теме войны и мира, гуманитарной политики, мы всегда должны анализировать – с учетом Крыма и Донбасса. Мы должны понимать, что нашу страну просто разделили. Но никто своих целей не достиг. Более того, те люди, которые на себе вышиванки рвали, привели нас к тотальному поражению – десуверинизации, уменьшению всего украинского, уменьшению украинского языка, украинских школ, украинского населения. Всего украинского», – заключил Руслан Бортник.