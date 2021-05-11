Число жертв трагедии в Казани увеличилось

11.05.2021, Москва, Елена Острякова

Сотрудница школы в Казани, где сегодня произошел теракт, скончалась в больнице.

Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На текущий момент, довожу новые сведения, как я уже говорил, мы потеряли семерых детей, это восьмиклассники, четыре мальчика и три девочки, кроме этого потеряли одного учителя и потеряли еще одну женщину, работника. В целом мы потеряли 9 человек, 18 детей находятся в детской клинической больнице, к сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, и один взрослый находится в республиканской клинической больнице. Они тоже имеют огнестрельные ранения. Мы ожидаем борт с Москвы, при необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами», – сказал Минниханов.

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе зарегистрированным на себя оружием. В Татарстане объявлен траур.