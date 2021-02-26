Чистая госизмена: Зеленского уличили в финансировании «страны-агрессора»

26.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Власть Зеленского намеренно разрушила атомную энергетику Украины и теперь, когда Украине не хватает своей электроэнергии, покупает ее в России и Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Еспресо» заявил Александр Турчинов, и. о. Президента Украины (2014 г), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть важная составляющая гибридной войны – энергетическая. Эта власть не борется с Россией, она финансирует Россию. Почему они разрушали украинскую энергетику? Почему они боролись с атомной энергетикой, фундаментом энергосистемы страны? И разрушив атомную энергетику они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России.

То есть, за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование России, страны-агрессора. И это – опасность.

Поэтому нельзя говорить, что они развернулись на 180 градусов и противодействуют российской агрессии, нет, они фактически сотрудничают с ней. И это – серьезная опасность для страны, когда снова возобновляется энергетическая зависимость», – резюмировал Турчинов.