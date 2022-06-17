Чистая победа Путина: Президент отчитал ЕС за экономические просчеты

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Евросоюз использует СВО на Украине как оправдание своих экономических просчетов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них начало нашей операции на Донбассе – это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчёты на других, в данном случае – на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что ухудшение состояния мировой экономики результат не событий последних месяцев и действий России на Украине, а системных ошибок в экономической политике Запада.

Путин считает, что Россия легко заместит товары народного потребления, но должна сосредоточиться на создании критически важных технологий. Об этом он упомянул, когда ведущая Маргарита Симоньян посетовала на дефицит тетрапаков и краски для них.

«Что для нас главное, быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее, или иметь упаковку сегодня? Если у нас не будет суверенитета, мы будем в недалеком будущем все покупать. Мы будем производить только нефть, газ, пеньку и седла, и продавать лес-кругляк за границу. Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Что касается упаковки, я не думаю, что это такая сложная вещь, которую нам не смогут заменить наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок, или мы сможем сделать сами. Вопрос не в импортозамещении, а в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на образовании, науке, новых перспективных инженерных школах. Упаковку и даже смартфоны нам всегда дадут, но никогда не дадут критически важные технологии. Этого не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения с западными партнерами. А когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут же ввинчивают санкции. Если будем настраиваться на решение фундаментальных задач, все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», – сказал Путин.

Политолог Алексей Мухин обращает внимание, что накануне выступления Путина на форуме в Петербурге социологические службы зафиксировали устойчиво высокие рейтинги президента – вопреки санкциям Запада и демонизации российского президента в СМИ.

«И ФОМ, и ВЦИОМ зафиксировали ниппон – чистую победу – Владимира Путина над недоброжелателями: одобрение его деятельности и поддержка лично президента РФ устойчиво находится в диапазоне 78-81%. И с этим ничего уже не поделаешь. Меня часто спрашивают западные коллеги: чем объясняется такая популярность? Всегда отвечаю: чем больше будете стараться мазать грязью, пытаться дискредитировать, тем сильнее будет поддержка руководства страны. «Наших бьют!» – это не просто слова. Как и «Русские не сдаются!». Уроки истории надо учить, а не демонстрировать мастерство хождения по граблям», – комментирует Мухин.