«Чистейшее безобразие и невозможная мера», – Познер и Киселёв высказались о действиях Лукашенко

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Съемочную группу «Первого канала» выслали из Белоруссии по личному распоряжению президента Александра Лукашенко.

Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал известный российский тележурналист Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, то, как ведет себя президент Беларуси господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет. Мне кажется, что его идеи по поводу коронавируса, мягко говоря, ошибочны. Я полагаю, распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, это его личное распоряжение. Больше бы никто на это не решился бы в Белоруссии без него. Это чистейшее безобразие, это цензура, это стремление заткнуть рот СМИ», – сказал Познер.

С осуждением действий Лукашенко выступил и директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

«Лишение аккредитации российского журналиста – представителя Первого канала в Минске – невозможная, крайняя мера, явно чрезмерная реакция. Так можно слишком далеко зайти. Не нужно это сейчас. И я никогда не поддерживал этот шаг Лукашенко», – написал Киселев в своем телеграм-канале.

Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» и выслал из страны журналиста Алексея Кручинина.

Поводом стал сюжет о борьбе с эпидемией коронавруса в Белоруссии, которую журналист подверг критике. В ответ белорусское государственное телевидение обвинило россиянина в распространении фейков.