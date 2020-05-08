«Чистейшее безобразие и невозможная мера», – Познер и Киселёв высказались о действиях Лукашенко
Съемочную группу «Первого канала» выслали из Белоруссии по личному распоряжению президента Александра Лукашенко.
Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал известный российский тележурналист Владимир Познер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, то, как ведет себя президент Беларуси господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет. Мне кажется, что его идеи по поводу коронавируса, мягко говоря, ошибочны. Я полагаю, распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, это его личное распоряжение. Больше бы никто на это не решился бы в Белоруссии без него. Это чистейшее безобразие, это цензура, это стремление заткнуть рот СМИ», – сказал Познер.
С осуждением действий Лукашенко выступил и директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.
«Лишение аккредитации российского журналиста – представителя Первого канала в Минске – невозможная, крайняя мера, явно чрезмерная реакция. Так можно слишком далеко зайти. Не нужно это сейчас. И я никогда не поддерживал этот шаг Лукашенко», – написал Киселев в своем телеграм-канале.
Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» и выслал из страны журналиста Алексея Кручинина.
Поводом стал сюжет о борьбе с эпидемией коронавруса в Белоруссии, которую журналист подверг критике. В ответ белорусское государственное телевидение обвинило россиянина в распространении фейков.
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