01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Днепропетровск, Политика, Украина
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Чистка кадров Порошенко: уволены губернаторы Днепропетровской и Кировоградской областей

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОГА Дмитрия Батуру, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие указы №№471/2019 и 472/2019 от 27 июня были опубликованы на официальном сайте главы государства.

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Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Кроме того, Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской областной государственной администрации и назначил на этот пост Светлану Лобанову.

Соответствующие указы №№464/2019 и 465/2019 от 27 июня также опубликованы на официальном сайте президента.

Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации, ранее была учителем, а затем директором школы-лицея в Александрии Кировоградской области.
в молдове вот например 27 лет длится уже. и в карабахе столько же.

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