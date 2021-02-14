Чистки и новая идеология – что предлагается для воссоединения «Большой России»

14.02.2021, Донецк, Михаил Рябов

Воссоединение «Большой России» невозможно при отсутствии притягательной идеологии, рассуждает в своем блоге один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Мир – на пороге грандиозных перемен, а Большая Россия, которая объединит постсоветские страны, станет сверхдержавой. Но чем же будет наполнено наше государство? Очевидно, что для его создания, в первую очередь должна родиться идеология. Иначе это государство – не жилец. Если Россия не представит новую глобальную идеологию, она будет поглощена глобалистами, которые сегодня занимаются эксплуатацией человечества, навязывая свою сатанинскую идеологию», – считает автор.

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«Мы знаем, что сегодня есть запрос общества на идеологию, которая станет сердцем нашей Великой страны. Мы помним, как в советские годы идеология была движущей силой огромного государства. У наших дедов была жизненная цель, и они горели этой идеей. Их девизом на протяжении всей жизни были строки из известной песни «…мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Они действительно делали добрую сказку реальностью, во имя Отечества, ради будущих поколений, ради нас с вами. Могли ли они представить, что большая страна, которую они собирали кропотливым трудом, будет разорвана на части? Мы прервали эту нить, соединяющую прошлое и будущее, мы утратили идеологию, которая была движущей силой большого многонационального народа. В результате мы получили развал страны, распри и зависимость от Запада», – напоминает Муратов.

По его мнению, без чисток в верхушке руководства РФ не обойтись.

«По моему убеждению, рождение идеологии Большой России невозможно без государственной чистки… Ведь часть нынешней элиты – служители Западу, которые в угоду западным хозяевам и с целью собственного обогащения, продают нашу страну. Нам придётся убрать либералов и коррупционеров со своих должностей, в противном случае, говорить об идеологии бессмысленно», – полагает Муратов.