Чистки в ФБР: нелояльным к Трампу сотрудникам дали три дня на то, чтобы покинуть Бюро

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Как пишут The New York Times и The Washington Post, что администрация Трампа начала масштабные чистки в ФБР. По данным изданий, высокопоставленным руководителям ФБР уже приказано покинуть ведомство или на пенсию в ближайшие три дня, в противном случае они будут уволены.

«Несколько высокопоставленных сотрудников ФБР получили приказ покинуть бюро в течение нескольких дней. В случае отказа они будут уволены, сообщили три человека, знакомые с вопросом. Это признак того, что администрация Дональда Трампа проводит чистку руководства в агентстве, которое часто становилось объектом его гнева», – говорится в публикации.

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По информации издания, среди тех, кто уже покинул бюро, оказался сотрудник, расследовавший работу президента США Дональда Трампа с секретными документами.

При этом, по данным WP, не все сотрудники бюро достигли пенсионного возраста. Это означает, что при увольнении они будут лишены льгот, которые были бы им положены при выходе на пенсию.

Издание отмечает, что ультиматумы прозвучали в момент, когда кандидат Трампа на пост руководителя бюро, Кэш Патель, во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате в четверг пообещал, что не будет предпринимать никаких действий против предполагаемых врагов Трампа, если его утвердят на пост директора ФБР.

«Все сотрудники ФБР будут защищены от политического возмездия», — пообещал Патель законодателям.

Пока Сенат рассматривает кандидатуру Пателя, огромным правоохранительным бюро руководят исполняющий обязанности директора и исполняющий обязанности заместителя директора — оба агенты-ветераны, назначенные Белым домом.

«Крайне необычно, что в ФБР, правоохранительном ведомстве, которое, как предполагается, изолировано от политики, кадровые перестановки высшего звена происходят при таких обстоятельствах», – добавляет Washington Post.

Среди руководителей, получивших сообщение с ультимативным требованием уйти в отставку или выйти на пенсию до понедельника, было несколько исполнительных помощников директоров (руководителей, курирующих расследования по уголовным делам и делам о национальной безопасности), а также ведущие агенты в некоторых полевых офисах бюро по всей стране, сообщили два человека, знакомых с ситуацией.

Перестановки в руководстве ФБР последовали за аналогичными потрясениями в Министерстве юстиции США. Там временные руководители, назначенные Трампом, оперативно сместили или перевели на другую работу опытных профессиональных юристов, которые, по их мнению, недостаточно лояльны к нынешнему президенту. Они также уволили прокуроров, которые работали над двумя расследованиями Министерства юстиции в отношении Трампа.

В общем, чистки в госаппарате США только набирают обороты. Трамп пришел мстить, и тысячи людей уже всерьез задумываются над разными вариантами своего будущего – вплоть до отьезда из Штатов и получения политического убежища в других странах.