«Чисто фэнтэзи»: укроэксперт жалуется на никчемность всех договоров с НАТО

Вадим Москаленко.  
25.01.2024 09:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Ни одна из стран НАТО не станет рисковать и напрямую вмешиваться в войну против России.

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни одна из стран НАТО не станет рисковать и напрямую вмешиваться в войну против...

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Ведущая спросила, можно ли бандеровцам надеяться, что одна из западных стран введёт войска на территорию Украины без решения НАТО.

«Сегодняшние договора не дают основания полагать, что так будет. Чисто теоретически, любое суверенное государство может отправить свои Вооружённые силы в любое другое суверенное государство. Чисто фэнтезийно такой вариант присутствует, другой вопрос – а какова вероятность такого решения?» – пожаловался Дубов.

«Можно ли себе представить, что Польша, которая тоже имеет границу с РФ и не имеет системы обороны против стратегического ядерного оружия, или Эстония где полтора миллиона человек живёт, что они взяли и отправили на территорию Украины все свои силы? Это фантастика», – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что хорошим примером может стать договор, заключённый с Британией – красивый, но никчёмный.

«Если взять договор с Британией, мы видим там только несколько цифр: что в 2022 году Лондон поставил помощи на 2,3 миллиарда фунтов, в 2023 году – на 2,3 миллиарда фунтов, а в 2024 поставят на 2,5 миллиардов фунтов. На этом по цифрам в договоре всё заканчивается.

То есть чисто юридически с точки зрения конкретных обязательств, которые страны должны будут предоставить Украине в случае продолжения войны или будущего нападения России, от Будапештского меморандума в формулировках не отличается ничем. На сегодня никакой конкретики не существует», – подытожил Дубов.

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