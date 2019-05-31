Чисто украинская планида: Порошенко может оказаться лучше Зеленского

31.05.2019, Москва, Владимир Гладков

На фоне визита нового украинского президента Владимира Зеленского на передовую, становится заметно, что его дела абсолютно расходятся со словами о мире в Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экономист и политолог Александр Дудчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшее время после инаугурации можно было увидеть некоторые действия команды Зеленского, самого Зеленского, которые не вполне отвечают запросам украинского населения, хотя бы потому, что три четверти избирателей Украины проголосовало против курса Порошенко.

Пока то, что делает Зеленский, не противоречит курсу Порошенко, некоторые его действия, которые можно оправдать и по инерции ещё население оправдывает тем, что пока ещё выборы в Раду не прошли, Верховная Рада саботирует все пожелания, все инициативы Зеленского. Этим пока ещё можно оправдывать. Тем не менее, можно было делать хотя бы то, что ты должен делать. Не надо рисковать, не надо нарываться на пустом месте на провокации. В чём это могло проявиться?

Зеленский посетил передовую. Насколько там она передовая, вопрос другой. Он выступил с идеями, совершенно не отвечающими запросу большинства жителей Украины. Не было ни слова сказано о мире. Хотя бы, если он говорит, что армия недовооружена, плохо накормлена и не одета – это одно дело, он мог хотя бы пообещать, что: «Дорогие солдаты, скоро вы вернётесь домой». Хотя бы в этом можно было бы проявить какую-то инициативу», – отметил он.

Также политолог прокомментировал приезд Михаила Саакашвили на Украину, отметив, что при возвращении одного из организаторов майдана, следствие так и продолжит молчать о настоящих событиях госпереворота 2014 года.

«Действительно, есть такое знаковое явление, знакового персонажа как Саакашвили, появление его на Украине. Конечно, это может быть, было сделано в пику Порошенко: тот отобрал гражданство, Зеленский вернул.

Однако, можно сказать, что это явление симптоматичное, Саакашвили, к сожалению, частый гость на Украине, и начиная ещё с начала 2000-х годов, с того времени, как он стал президентом, он активно взаимодействовал с Украиной, особенно во времена Ющенко, когда велась подготовка к войне на Кавказе, закупалось оружие на Украине, он активно участвовал и в выборах 2010 года на Украине президентских, тогда с его участием было направлено более двух тысяч наблюдателей, которые не имели документов соответствующих, это были достаточно-таки крепкие ребята, вероятно, не столько журналисты, сколько с военной подготовкой.

Сейчас он опять появился и что можно ожидать от этого «специалиста по цветным революциям»? Ну хотя бы того, что вся система власти, которая строилась на мифах и легендах о майдане, она будет продолжать своё существование именно на этих мифах и легендах, потому что, судя по многим документальным фильмам, снятым и в Израиле, Македонии, в Италии, в России, Саакашвили имеет очень значительное влияние на процессы, которые предшествовали майдану, которые были во время майдана, связанные с переворотом, связанные с участием иностранных, грузинских снайперов, других снайперов на майдане.

Они участвовали в расстрелах, и появление такого человека, как Саакашвили, означает, что вряд ли мы узнаем правду об этих событиях, по крайней мере, правду, изложенную в версии украинского руководства», – добавил эксперт.

Дудчак подчеркнул, что сегодняшний курс Зеленского продолжает политику его предшественника, а значит придут и новые распилы наворованного Порошенко благосостояния.

«По сути, это продолжение того же курса, который проводился Порошенко, идёт борьба экономическая за передел активов под лозунгом, обращённым к Соединённым Штатам: «Не трогайте нас на местах, мы осуществляем вашу политику в том же курсе, у нас есть преемственность во внешнеполитическом курсе, мы продолжаем вести антироссийскую политику, а вот на местах мы должны, всё-таки, отобрать своё, провести передел, отобрать нажитое непосильным воровством у Порошенко в пользу новых политических сил, которые пришли на Украине».

Так что последние события совершенно не радуют, можно ещё по инерции населению Украины считать, что и партия «Слуга народа», никому неизвестная, что-то сделает, хотя, опять же, судя по заявлениям о том, что основой их идеологии будет либертарианство, в общем-то, можно пожелать украинцам всего хорошего, заготавливать консервы и выращивать больше картошки на своих огородах, потому что такая концепция, ничего кроме нового этапа обеднения, не принесёт», – резюмировал он.