Чисто украинский случай: повышение тарифов довело «Укрэнерго» до убытков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всего за два года госкомпания «Укрэнерго» перестала быть прибыльной.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«2023 год. Выручка «Укрэнерго» – 83 млрд, прибыль 400 млн. А выручка в 2024 году – 101 млрд, то есть рост на 20% почти выручки. Зато чистый убыток 37,7 – 38 млрд гривен. При этом рост тарифа огромный, то есть в 100% рост тарифа, а выручка всего на 20%, но при этом убытки, оказывается», – обращает внимание эксперт на шокирующий парадокс.

По его словам, повышение тарифов за два года на 100% не только не защитило, как это анонсировалось, а привело к убыткам.