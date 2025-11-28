Чисто украинский случай: повышение тарифов довело «Укрэнерго» до убытков

Всего за два года госкомпания «Укрэнерго» перестала быть прибыльной.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«2023 год. Выручка «Укрэнерго» – 83 млрд, прибыль 400 млн. А выручка в 2024 году – 101 млрд, то есть рост на 20% почти выручки. Зато чистый убыток 37,7 – 38 млрд гривен. При этом рост тарифа огромный, то есть в 100% рост тарифа, а выручка всего на 20%, но при этом убытки, оказывается», – обращает внимание эксперт на шокирующий парадокс.

По его словам, повышение тарифов за два года на 100% не только не защитило, как это анонсировалось, а привело к убыткам.

«И это прямая зона ответственности наблюдательного совета, главы правления, правления, министерства экономики и кабинета министров», – резюмировал Попенко.

