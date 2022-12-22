«Чистое вредительство»: Либералы в Центробанке лишили Россию 50 триллионов за 10 лет – Глазьев

Россия имеет потенциал роста ВВП на уровне 20% в год, но из-за провальной политики Центрального банка экономика опустилась в рецессию.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экономист, бывший советник президента России Владимира Путина, академик РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Глазьева, если бы Центробанк с 2014-го года начал поддерживать российские предприятия в импортозамещении, это дало бы мощный толчок экономике страны.

«Для того, чтобы провести эту масштабную программу импортозамещения, а объем импорта из Европейского Союза составлял половину всего нашего импорта, это примерно четверть спроса в экономике. То есть, мы могли бы поднять наше производство на четверть. Рынок освободился на четверть, производственные мощности свободны наполовину – мы можем загрузить производственные мощности продукцией собственной. Наши оценки показали, что, конечно, не всю продукцию мы могли бы заместить быстро, но 80% того, что мы получаем из Европы, мы можем производить сами.

То есть, мы могли бы получить темпы роста в этом году не ноль, как сейчас, минус два примерно, – мы могли бы получить темпы роста плюс 20% теоретически, если бы Центральный банк дал кредиты, если бы предприятия загрузили простаивающие мощности, у нас потенциал роста 20% был в этом году, и в следующем году он остается, потому что не выбран фактически…

Мы уже говорили, что некомпетентность – хуже вредительства. Когда так говорят в нынешней ситуации – это чистое вредительство. Так могут говорить только засланные агенты влияния противника, которые пудрят нам мозги, врут постоянно. Ни один прогноз их не сбывается. Обратите внимание – когда началась СВО нам в Вашингтоне рисовали минус 12%. И тут же эта госпожа из Центрального банка повторяет: «Будет спад 10%». В апреле они вслед за Вашингтоном пытались убедить наше руководство и общественность, что мы рухнем, минимум, на 10%. Это была полная чепуха», – отметил он.