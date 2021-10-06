«Читать тебя противно»: Богдан отчитал бежавшую из Крыма майданщицу Богуцкую

06.10.2021 14:06 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Бежавшая из Крыма майданщица Лиза Богуцкая, избравшаяся в Верховную раду по спискам «Слуги народа», оказалась в центре скандала после того, как попыталась оправдывать Владимира Зеленского в истории с выводом денег в оффшоры и увольнением своего бывшего соратника Дмитрия Разумкова.

Выгораживая Зеленского в скандале с неуплатой налогов, Богуцкая решила сравнивать его с предшественником Петром Порошенко, в адрес которого в свое время СМИ нашли аналогичный компромат.

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«Чего я не увидела в этом фильме точно! Это того, что офшор создавался во время Иловайского котла. Не увидела, что «фабрика студии Квартала» экстренным образом эвакуировалась из Мариуполя в период вероятного наступления оккупантов на город. Не увидела «Слепого траста». Не увидела, что офшоры создавались, когда Зеленский был президентом», – написала Богуцкая.

Она также прокомментировала свою поддержку смещения Разумкова с поста спикера.

«Дмитрий Александрович решил строить свой политический проект, отдельный от СН – стало понятно давно… Мне сейчас апеллируют, мол, это он привёл меня в парламент, и я не имею права идти против него. Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на съезд СН в 19 году, где я была названа сотой в списке партии, который был озвучен на съезде. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан», – написала Богуцкая.

Упомянутый Богдан, бывший глава офиса Зеленского, выступил с резкой отповедью Богуцкой.

«Ну, раз ты уже меня упомянула, так зная, я совершил ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но, Лиза, тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно. Отписался», – ответил Богдан.