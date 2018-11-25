Читатели «ПолитНавигатора» за один день собрали помощь беженцам с Украины

25.11.2018, Москва, Ольга Шелкова

Русский народ – самый добрый, душевный и милосердный в мире. Начинаешь это понимать тогда, когда кто-нибудь попадает в беду. 23 ноября редакция «ПолитНавигатора» обратилась к нашим читателям за помощью семье беженцев с Украины – Дмитрия и Ольги Соколовых.

Напомним, семья харьковчан, которая прибыла в Россию почти без гроша в кармане, чтобы иметь возможность остаться на родине, вынуждена оформлять патенты на трудоустройство – самый дорогостоящий вариант легализации в РФ. Приютила Соколовых семья главного редактора интернет-проекта «Анти-оранж» Ольги Киевской в уральском городе Миасс. Но одной семье не под силу справиться с тарифами на оформление документов для иностранных граждан.

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«Впереди у наших русских соотечественников долгие мытарства: ежемесячная плата за патент в размере 7480 руб., оформление РВП, участие в программе переселения либо программе носителей русского языка. Без документов люди не могут работать, а без работы не в состоянии оплачивать пятизначные суммы на оформление документов. Замкнутый круг. И все это время нужно где-то жить, что-то есть, неутомимо искать работу и пересекать границы для оформления миграционной карты.

На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что Соколовым удастся либо продлить пребывание в РФ по миграционной карте и получить, наконец, выстраданные патенты, либо уехать на 3 месяца в Казахстан и там подавать в российское консульство документы на участие в программе переселения. И ждать, когда снова можно будет вернуться на родину. А мы все уже так надеялись, что ситуация стабилизируется, люди хотя бы месяц передохнут, найдут работу, закончат жить на чемоданах и бродить как неприкаянные по чужим краям», – рассказала Киевская.

На крик о помощи широко откликнулись наши читатели. За сутки для семьи Соколовых собрано 67045 руб. Спасибо вам, Люди! Вы настоящие, добрые, чудесные и человечные! Особо трогательны переводы в 150-200 рублей. Мы понимаем, что эти суммы для человека перечислить сложнее всего. И они наиболее по-человечески ценны. Отдельное спасибо вам. Вы и есть Душа России.

Отдельное спасибо и человеку, перечислившему одним переводом 40 тысяч рублей.

Вместе мы сила.

Если у кого-то еще возникнет желание помочь семье беженцев из Харькова, средства можно присылать Дмитрию Соколову непосредственно следующими способами:

-Карта Сбербанка России 5336 6903 9022 6324

-Яндекс-деньги 410011528160493