Читая старенький айпад расстрелянного либерала…

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Новости Украины

Военная спецоперация Российской армии на Украине обнажила истинное лицо российского либерализма, став той самой лакмусовой бумажкой, выявившей русофобские и, нередко, людоедские позиции «креативного класса».

В то время, когда наши солдаты героически сражаются, освобождая оккупированные города и населённые пункты Донбасса, Левобережья и Причерноморья – исторические русские территории – пятая колонна открыла огонь им в спину. Огонь, корректируемый Западом.

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Наблюдатели отмечают, что агенты влияния выбрались из подполья и уже не исподтишка ведут свою подрывную деятельность, а нагло и открыто обслуживают интересы Вашингтона, ЦРУ, Пентагона, блока НАТО и Киева.

Это если говорить об иноагентах, вроде «Медузы», «Граней», Colta и прочих «шакалов ротационных машин» в овечьих шкурах.

Но есть немало деятелей культурки, «геев, блогеров и политических активистов», выступающих против СВО не от какой-то площадки, на которые работает масса «информационных негров», а от собственного лица.

В общем, люди, имеющие собственную кочку зрения, отличную от окружающей быдломассы.

Российских «властителей дум» можно условно разделить на две неравные категории: «пацифистов», осуждающих СВО в обтекаемых фразах, призывающих немедленно остановить войну, «начать уже договариваться», вспоминающих об «украино-российском братстве» и вообще, «прости нас, Украина!»; и откровенных отморозков, радующихся убийствам и пыткам военнопленных, гибели мирных жителей от огня украинской артиллерии (сами виноваты, сами себя обстреливают), откровенно желающих поражения России и разносящих по бложикам фальшивки, вбрасываемые ЦИПсО.

Интересно, что многие участники пятой колонны, резко подавшиеся в бега и дававшие дорожные впечатления, какие осмысленные, освещённые изнутри лица имеют уезжанты, уже откровенничают, что за их «высокоморальным поступком» скрывались вполне меркантильные цели: например, окучить новые площадки для заработков в Израиле, Чехии, Франции, Италии и даже Грузии.

Но, прибыв на вожделенное место, «цветы политэмиграции» внезапно обнаружили, что им здесь не рады как местные деятели культурки, не желающие делить полянку с «понаехами», так и обыватели, недолюбливающие украинских попрошаек куда меньше, чем понаехавшую российскую «диссиду».

Кроме того, российские любители заграничных заработков внезапно осознали, что за деньги на вожделенных площадках, им придётся конкурировать с враждебно настроенными украинскими коллегами по цеху.

Вздохами сожаления «нам здесь не рады» открыто поделились, в частности, Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева, поэт-сатирик Игорь Иртеньев, журналистка «Дождя» Анна Монгайт-Лошак, влипший в громкий скандал в Латвии кинокритик Антон Долин, а также готовая работать за еду, но легально, в любой европейской дыре «ресторатор, музыкант и актриса» Варвара Турова.

Видимо, по этой же причине зондируют почву насчёт возврата домой и привилегий рубить «капусту» на оставленной полянке «пацифист» Ургант и семейный подряд Пугачёвых-Галкиных.

Необходимо заметить, что одной из главных особенностей российской либерды является выяснение отношений с соратниками по Мечу и Оралу за право считаться «отцом русской демократии» и, соответственно, кто имеет право говорить от лица всего либерального сообщества.

Так, уезжанты клеймят оставшихся в России коллег в «коллаборационизме» и поддержке СВО, обещая им коллективной ответственностью со всеми, кто не прошёл тест на «хорошего русского» и не получил соответствующий паспорт.

Оставшиеся, в свою очередь, требуют от критиков захлопнуть пасти, как потерявшим моральное право критиковать и тыкать кого-либо носом, ибо они-то пребывают в сытости и безопасности, тогда как вынужденные остаться в России пожинают все «свинцовые мерзости путинского режима» и ненависть неблагодарных соотечественников.

Среди «пацифистов» встречаются довольно любопытные экземпляры, вроде экстравагантной певички Наргиз Закировой. В начале спецоперации, лысая и густо усыпанная татухами узбекская гастарбайтерша «боролась за мир» в бложике, кроя матом своих подписчиков из числа несогласных. Но в конце апреля стала понятна причина занятой Закировой «активной гражданской позицией».

В её бложике появилось совместное фото исполнительницы с американским послом в Узбекистане с благодарностью «за гостеприимство» и допуск в посольскую резиденцию, где дамочка чувствовала себя «как дома». Венчало оду радости приписка «Боже, благослови Америку!»

Характерно, что все эти взлетевшие и разбогатевшие в России выходцы национальных окраин почти всегда стесняются высказать благодарность стране, обеспечившей их личный успех. Для этого надо быть личностью и талантом уровня Муслима Магомаева, признавшегося на закате жизни в любви к России – за всё. Зато звездульки помельче просят Самого благословить Америку всего лишь за приглашение на посольское барбекю.

Мерзко, да. Спрашивается: может, следует по схеме «чемодан-вокзал» сменить место жительства на что-то более благословенное, где борцы и борцыхи за мир обретут гармонию? Америка – это ведь оплот мира и ни разу ни на кого не нападала. Не?

Но самой мерзкой категорией либеральной пятой колонны являются отморозки, пустившиеся во все тяжкие.

Среди них, например, скандальный литератор и большой поклонник Лёхи Навального Дмитрий Быков, уехавший с семьёй читать лекции в США осенью прошлого года, да так и не вернувшийся.

Из своего прекрасного далёка Быков рассказывает, что за рубежом жить спокойнее и раздаёт интересные интервью.

Из наиболее примечательных – общение с украинской представительницей «второй древнейшей» – телеведущей Наташей Влащенко, накачанной ботоксом и силиконом жиночкой 62 лет.

Влащенко задавала Быкову вопросы про СВО. Например, она утверждала, что русские солдаты – сплошь жуткие мародеры, которые воруют стиральные машины, телевизоры, микроволновки, а еще они насилуют маленьких детей. На это Быков ответил, что солдаты всех армий мира – мародеры, и это, мол, нормально, но насиловать детей – цэ занадто.

Впрочем, эту скользкую тему Быков развивать не стал, но и не мешал Влащенко кликушествовать и нести русофобский бред, делая вид, что он тоже в это верит.

Закусившая удила Влащенко начала просвещать Быкова, будто все русские, в том числе и солдаты, невероятно завидуют богатой украинской жизни, задвинув байку, будто в Ирпене в разрушенном доме на стене одной кухни написано: «Кто вам позволил так красиво жить?». То есть, солдаты просто обалдели, увидев зажиточный быт киевского предместья: кафель, плита, холодильник… С ума сойти! Вот только, что забыли в России миллионы украинских богачей-гастарбайтеров, Влащенко как-то упустила из виду…

Быков опять же не стал разубеждать собеседницу, а перевел разговор на другие предметы. Впрочем, он и без того успел запомоиться своим экспертным комментарием.

Недалеко укатилась от Быкова певица Монеточка, с начала спецоперации выступавшая в бложике с «антивоенными» проповедями к народу России, а затем принявшаяся строчить о «преступлениях российских военных» на английском из источника Одна Баба Сказала: «у меня много друзей и знакомых в Украине».

К числу упорышей принадлежит, безусловно, скандальный политик Дмитрий Гудков, надолго осевший в Киеве. Чтобы отработать своё проживание в «цитадели свободы и демократии», Гудков-младший разносит любую грязь, угрожая России военным поражением, разделом территорий, рьяно подхватывая любые вбросы украинской пропаганды.

Пролистав бложик «диссидента» в Твиттере (заблокирован в России), можно сделать вывод, что Гудков поставлен киевской хунтой на передний фронт информационной войны с Россией.

Помимо сбора денег «на поддержку пострадавших от путинской агрессии украинцев» и «на помощь эмигрантам из России, не поддерживающим СВО», Гудков обещает народу России полное обнищание на долгие десятилетия, недоступность «плодов капитализма», выход на пенсию в 75 лет, восхищение хабальством Юры-музыканта из ДДТ и проданной с аукциона за $102 млн нобелевской медалью главреда «Новой газеты» Муратова, мерзко кривляется в адрес исполняющей песни для раненых российских солдат певицы Зары, транслирует «потери» Российской армии «намного больше, чем в Афгане» и прочую пропагандистскую ботву.

Но это, что называется, ещё цветочки. Гудков также призывает российскую молодёжь жечь военкоматы и выкладывает рецепты «как отмазаться от армии», явно взятые из спущенных ему «методичек», что само по себе является составом преступления.

Весь день накануне Гудков разгонял фальшак вокруг «поражения российской ракетой» давно пустующего торгового центра в Кременчуге, с «тысячами жертв» и ссылками на экспертное мнение известного интеллектуала Педалика Кличко.

Не забудем же про регулярно ахеждакающую в пользу бандеровского режима выжившую из ума актёрскую бабушку и упившегося железнодорожной воды мутного лабуха Гребенщикова, отстегнувших крупные суммы на войну с Россией.

Возвращаясь к нашим «пацифистским» баранам, хочется сказать следующее: если не считать ваших внутренней грызни за «право демократического первородства», критиковать СВО, народ и власть вы не имеете морального права. И те из вас, кто уехал в поисках импортной колбасы, и те, кто вынужденно остался в России, понимая ценность остающихся в стране агентов влияния с точки зрения раздающих гранты.

Вас даже нельзя назвать пацифистами без кавычек, поскольку вы не пацифисты, а только ловите хайп на антивоенной теме. В противном случае, вы бы ещё восемь лет назад возвысили свои голоса против артиллерийских расстрелов городов Донбасса артиллерией ВСУ, похищения и убийств противников майданного путча, сожжения одесситов в Доме профсоюзов и «кровавого воскресенья», устроенного укронацистами 9 мая 2014 года в Мариуполе.

Сегодня все эти размахивания бумажечкой «Прости нас, Украина» и «Нет войне» – не более, чем слёзы лицемеров, выдавленные за умеренную мзду или же из корпоративной солидарности. Рукопожатность в вашей среде – гарантия благополучия через сохранение параллельных связей.

Как же страшно далеки вы от народа…