Чёрная дыра платежного баланса Украины засосёт гривну – экономист

10.04.2020, Киев, Игорь Петров

В 2020 году Украина лишится значительной части валютных поступлений, что приведет к падению курса гривны.

Об этом в интервью каналу TOPINFORM рассказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карантин – это уже как бы, как катализатор процессов. На самом деле проблемы начали обнаруживаться еще феврале, когда пирамида ОВГЗ перестала пополняться. Кое-как продавали еще в феврале валютные облигации, в марте это стало совсем сложно.

С пикового значения, которое было 18 февраля, нерезиденты из своих пяти миллиардов долларов, которые были в облигациях, уже вывели почти полмиллиарда. Почти 10% уже выведено. Я думаю, процесс будет продолжаться. Размещать новые облигации, разумеется, не получается под тот процент, который раньше предлагали. Сейчас реально разместиться под 20%, наверно, а то и выше. Но пока Минфин и Кабмин на это не идут.

Я думаю, что в апреле видимо будет перекрыт бюджет, выплаты по обслуживанию долга (они в апреле небольшие) за счет того, что все свои 43 миллиарда полученной прибыли жахнет в бюджет Национальный банк. Плюс будут выплаты дивидендов государственных предприятий. На серьезное поступление налогов в апреле рассчитывать нельзя, но вот с помощью таких вот специфических инструментов кое-как бюджет будет перекрыт, обеспечена выплата по долговым обязательствам.

Дальше, даже если мы получим кредит МВФ, – сколько нам дадут? Наверное, сейчас речь идет о двух миллиардах разово. Но у нас шестьдесят четыре миллиарда гривен надо заплатить по обслуживанию бюджета в мае, это 2 миллиарда долларов. Вот мы их сразу с лихвой отдадим.

Я думаю, что бюджетные проблемы вылезут еще больше в мае. Видимо, пересмотрен будет бюджет, так что реальный дефицит вырастет, наверное, даже больше чем в 3 раза, может быть даже в четыре. Вопрос в том, чем он будет покрываться. Мы все видели рекомендацию правления Национального банка, принятую 31 марта, выходить на вторичный рынок государственных ценных бумаг, то есть покупать их. По сути это эмиссия, пополнение бюджета эмиссионными деньгами. Если это произойдет – еще более рост курса доллара, и падение курса гривны ускорится.

Мы это наблюдали в 2014-2015 году, когда такими вещами занимался Национальный банк и мы помним насколько упал курс. В общем, пока есть все перспективы падения, масштабы падения зависят от внешних вливаний.

Понятно, что в этом году мы лишимся изрядной части валютной выручки, потому что металл будет падать в цене. Вряд ли даст большую сумму поступлений сельское хозяйство исходя из того, что пока есть проблемы с озимыми. Мы потеряем очень большой кусок трансфертов, которые перечислялись гастарбайтерами.

По оценкам Национального банка и Всемирного банка в прошлом году примерно 12-14 миллиардов они сюда завели. В этом году, наверное, можно рассчитывать на половину этой суммы. Это тоже дыра в платежном балансе.

Плюс надо помнить, что в прошлом году, самом конце года, свалился подарок от «Газпрома» в размере трех миллиардов. И три миллиарда от «Газпрома» составили ровно половину от 6 миллиардов положительного платежного баланса прошлого года.

Ну, и в прошлом году спекулятивного капитала зашло на четыре с половиной миллиарда долларов облигации. В этом году уже полмиллиарда вышло. Наверное, до конца года выйдет еще миллиард.

Дыра в платежном балансе огромная. Она, безусловно, приведет к падению курса гривны, а масштабы падения мы узнаем, когда увидим сколько удастся привлечь внешнего финансирования», – сказал Сергей Саливон.